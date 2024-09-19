Guti Hernandez'den Arda Güler'e övgü

Real Madrid'in eski yıldız futbolcusu Guti Hernandez, Arda Güler ile ilgili "Arda, çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." dedi.

Real Madrid'in eski yıldızı Guti Hernandez, başkent ekibiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen İspanyol yıldız, Arda Güler'in daha fazla süre bulmaya başlayacağını ve daha çok ön plana çıkacağını belirtti.

"HARİKA BİR ORTA SAHA"

Arda Güler'e methiyeler dizen Guti, "Ancelotti Arda Güler'e daha fazla dakika veriyor. Çok ilginç bir oyuncu. Harika son pasları olan, gol atan bir orta saha. Önümüzdeki birkaç sezonda daha fazla ön plana çıkacak." dedi.

"DAMGA VURACAKLAR"

Ayrıca yeni oyuncu kadrosunu iyi bulan Guti, "Bu, Galacticos'tan daha iyi bir kadro. Çok iyi oyuncular var ve neredeyse hepsi genç. Real Madrid'de bir döneme damga vuracaklar." diye konuştu.

"İYİ BİR BAŞLANGIÇ DEĞİL"

Öte yandan Real Madrid'in La Liga'ya iyi bir başlangıç yapamadığını vurgulayan Guti, "İnişler ve çıkışlar var. Sadece oyunla ilgili değil, puanlarla da ilgili. Barcelona'nın 4 puan gerisindeler. İyi bir başlangıç değil." ifadelerini kullandı.

NTVSpor