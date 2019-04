Guti Hernandez'den Beşiktaş açıklaması

Gelecek sezon adı Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak geçen Guti, İspanyol basınından Marca'ya hem kariyer planlamasını hem de Türkiye'deki son durumunu anlattı.

Beşiktaş'ta önemli bir tecrübe edindiğini söyleyen Guti, "Açıkçası böyle bir konumda olduğum için mutluyum. Kariyerimi geliştirmeye çalışıyorum. Burası gelişimim için bana yardımcı oluyor. Olmak istediğim konuma gelmem için destek oluyor. Kolay ve basit olmadığını biliyorum, bu bir gerçek" dedi.

Türkiye'de mutlu olduğunu kaydeden Guti Hernandez, "Genç takımda çalışırken daha bölgesel oynuyorsunuz ve oyuncularınızın gelişimini görüyorsunuz. Ama burada zaten hepsi profesyonel. Beşiktaş'a geldiğimde işin zor olduğunu biliyordum. Beşiktaş, Türkiye'de tüm kupaları hedefleyen bir takım. İşler kötü gittiğinde karmaşıklaşabiliyor. Kolay olmayacağını biliyordum. Benim için çok önemli bir deneyim, bundan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ TEKNİK ADAMLIĞA HAZIRLANIYORUM"

Türkiye'yi tanımasına rağmen kolay bir iş yapmadıklarının altını çizen genç antrenör, "Kolay olmadı. Bir defa genç takımdan bir anda A takımda antrenörlüğe geldim. Yine İspanya'dan yani farklı bir ülkeden geldim. Her şey farklı. Bir de tabii dil farklı. Daha karmaşık her şey. Şu anda kendimi hazırlıyorum hem kafa olarak hem de teknik anlamda. Birinci teknik adamlığa hazırlanıyorum. Bunun için de her şeyi yapmalıyım, biliyorum" yorumunda bulundu.

GUTİ BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili de konuşan Guti, "Real Madrid'den ayrıldım. Çünkü gelişmeliydim. Çünkü ben birinci teknik adam olmak istiyorum. Gelecek sezon da amacım bu. Ama nerede olur bu, bilmiyorum. Beşiktaş'ta olmaktan mutluyum" diye konuştu.