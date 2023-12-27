Hakem yumruklayan Faruk Koca'ya tahliye

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi.

Hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edildi.

Faruk Koca 12 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi ise tutuklandı. Faruk Koca bunun ardından kulüp başkanlığından istifa ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Koca'nın, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2'nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.