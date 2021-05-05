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  4. Hastaneye kaldırılmıştı! Salih Uçan sezonu kapattı

Hastaneye kaldırılmıştı! Salih Uçan sezonu kapattı

Kasımpaşa’nın Aytemiz Alanyaspor’u ağırladığı karşılaşmada sakatlanarak hastaneye kaldırılan Salih Uçan, sezonu kapattı.

Kasımpaşa maçının henüz 1’inci dakikasında Hajradinovic ile girdiği ikili mücadele sonrasında yüzünden sakatlanan Alanyasporlu Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.

Dün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.

SEZONU KAPATTI
Öte yandan yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde elmacık kemiğinde iki kırık tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncunun ligin kalan 3 haftasında da forma giymesi beklenmiyor.

Etiketler salih uçan futbol hastane
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