Hatayspor'dan Selçuk İnan'a transfer teklifi!

Sezon sonu futbolu bırakmasına kesin gözüyle bakılan 35 yaşındaki ünlü futbolcu Selçuk İnan için Hatayspor devreye girdi.

Süper Lig'e yükselecek en avantajlı takımların başında gelen Hatayspor, tecrübeli futbolcuya "Süper Lig'e çıkmak için en avantajlı takım biziz. Futbolu memleketin Hatay'da bırakmanı istiyoruz" teklifi sundu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon çoğunlukla yedek kalan Selçuk İnan, ligde yalnızca 6 maça çıktı ve 267 dakika süre aldı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda skor üretemedi. Kariyerine Çanakkale Dardanel SK altyapısında başlayan Selçuk İnan, sırasıyla Manisaspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giydi. Tecrübeli futbolcu, 9 sezondur sarı-kırmızılı formayla mücadele ediyor.