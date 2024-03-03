Herkes derbiyi bıraktı, Erman Toroğlu'nun ceketinin peşine düştü

Süper Lig'te Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun fiyatı dudak uçuklatan ceketi maçın pozisyonlarını da Galatasaray'ın paylaşımını bir kenara itti.

Trendyol Süper Lig’in 28. Haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 1-0’lık skorla mağlup etti. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 2. Dakikada Al-Musrati kendi kalesine attı. Bu sonuş ile birlikte puanını 75’e çıkaran Galatasaray Fenerbahçe’yi geçerek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmanın ardından futbolseverler Erman Toroğlu’nun değerlendirmesini izlemek için A Spor’u açtı. Ancak Toroğlu’nun ceketi yorumlarının önüne geçti. 75 yaşındaki Erman Toroğlu’nun giydiği Louis Vuitton marka gri renkli desenli ceket sosyal medyanın gündemine oturdu. 4,904 dolarlık (153 bin lira) ceketin dışında Toroğlu'nun altın kolyesi ve saati de dikkatlerden kaçmadı.