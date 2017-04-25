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  1. 25 Nisan 2017 19:19

Hollanda'dan Advocaat açıklaması

Hollanda Milli Takımı ile anlaşacağı konuşulan Dick Advocaat ile ilgili Hollanda Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Hollanda'dan Advocaat açıklaması
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Hollanda basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'den ayrılacak olan Dick Advocaat'ın adının, Henk ten Cate ile birlikte Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü için geçtiği ifade edilmişti.

Bu iddialar üzerine açıklama yapan Hollanda Futbol Federasyonu Direktörü Hans van Breukelen, iki isimle de görüştüğünü söyledi ve "İyi görüşmelerimiz oldu, her şeyi karara bağlamaya çalıştık" dedi.

Tercihi hakkında yorum yapmaktan kaçınan van Breukelen'ın Advocaat ile iki gün görüşmesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nü milli takımın başında görmeyi istediği şeklinde yorumlanırken,  van Breukelen konuyla ilgili, "Bunun benimle alakası yok, bu, Hollanda Milli Takımı için neyin en iyisi olduğuyla alakalı. Görüştüklerimiz aramızda kalacak,görüşmeler kendimi iyi hissetirdi. Birbirimize profesyonelce yaklaştık" diye görüş bildirdi.

Milliyet

advocaat , fenerbahçe , hollanda