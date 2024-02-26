Icardi'den Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesi
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye şampiyonluk göndermesinde bulundu.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Sarı lacivertlilerin paylaştığı fotoğrafın tamamını paylaşan Icardi, "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı" ifadelerini yazdı.
NE OLMUŞTU?
Mauro Icardi'nin aldığı 1 maçlık cezaya tepki gösteren Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcunun TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile fotoğrafını kullanmıştı.
Fenerbahçe'nin açıklamasında kullandığı fotoğraf:
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