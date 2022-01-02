İmparator ayrılıyor mu? Benfica, Fatih Terim'i istiyor

Galatasaray'ın efsane hocası Fatih Terim için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından Benfica'nın Fatih Terim'i istediği öğrenildi. Terim'in eski Milan'dan eski öğrencisi Rui Costa'nın başkanlık yaptığı dev kulüp için Fatih Terim ismi ön plana çıktı. İşte detaylar...

HOCAYLA YOLLAR AYRILDI

Geçtiğimiz hafta teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran ve hoca arayışına başlayan Benfica'nın gündemine Galatasaray 'ın teknik patronu Fatih Terim'in geldiği öne sürüldü. Canal 11 adlı TV kanalında yayımlanan 'Lateral Esquerdo-Sol Kanat' isimli programda yorumculuk yapan Pedro Bouças, Benfica’nın geçici olarak takımın başına getirdiği Nelson Verissimo'yu değerlendirirken, "Başkan Rui Costa’nın aklında Jorge Jesus tarzında tecrübeli bir kurt var. Kendisine de hocalık yapan Fatih Terim gibi bir teknik adam Rui Costa’nın futbol anlayışına daha uygun" ifadelerini kullandı.

RUI COSTA İSTİYOR

Bu iddia sonrası Rui Costa'nın da Fatih Terim'i istediği öğrenildi. Yakından tanıdığı ve çok samimi bir dostlukları bulunan ikilinin Galatasaray'ın tavrına göre oturup konuşacağı da gelen haberler arasında.