Chelsea 2 - 0 Manchester City

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Manchester City'yi 2-0 yendi. Ligde son 3 maçının 2'sini kaybederek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Chelsea, haftaya lider giren son şampiyon Manchester City'yi Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.

Manchester City'nin domine ettiği ilk yarıyı 45. dakikada N'Golo Kante'nin attığı golle 1-0 önde kapatan başkent temsilcisi, 78. dakikada David Luiz'in golüyle rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Konuk ekipte forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 68. dakikada David Silva'nın yerine oyuna girdi. Manchester City, Londra deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alırken, liderliği de Liverpool'a kaptırdı.

Liverpool'un 42 puanla zirvede yer aldığı sıralamada, ikinci Manchester City'nin 41, üçüncü Chelsea'nin 34 puanı bulunuyor.

