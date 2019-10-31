Jürgen Klopp: Federasyon yeni bir takvim belirlemezse maça çıkmayız

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledikleri İngiltere Lig Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Klopp, "FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nda oynamamızı istiyor. İngiltere Futbol Federasyonu ise Lig Kupası'nda. Açıkçası hangisini yapacağız. Bize Noel günü saat 15.00'te olmayacak şekilde bir tarih bulmazlarsa bu maçı oynamayız. Bir takımın tüm organizasyonlarda yer alamayacaı bir fikstür yaparsanız, fikstürü düşünmek zorunda kalmazsınız." ifadelerini kullandı.

"Eğer, fikstürü yeniden düzenlemeyeceklerse çeyrek finalde Arsenal oynasın." diyerek sözlerini sürdüren Alman menajer, "Biz bu maçı kazanmak istiyorduk ve kazandık. Ancak, uygun bir tarih bulunmayacaksa Arsenal bizim yerimize tur atlamış kabul edilsin." dedi.

Liverpool'un bu talebine neden olan fikstürü ise şöyle:

14 Aralık: Watford

16 Aralık: Lig Kupası Çeyrek Finali

18 Aralık: Dünya Kulüpler Kupası

21 Aralık: Dünya Kulüpler Kupası

Kaynak: Sporx

