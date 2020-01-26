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  5. 26 Ocak 2020 09:31

Leicester City ve Chelsea, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Leicester City ve Chelsea, rakiplerini eleyerek 5. tura yükseldi.

Leicester City ve Chelsea, Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, kupanın 4. turunda deplasmanda Championship ekibi Brentford'u 1-0 yendi.

Leicester City'ye turu getiren golü, 4. dakikada Kelechi Iheanacho attı. Chelsea ise konuk olduğu Championship ekibi Hull City'yi 2-1 mağlup etti.

Londra ekibinin gollerini 6. dakikada Michy Batshuayi ve 64. dakikada Fikayo Tomori atarken, ev sahibi takımın tek sayısını 78. dakikada Kamil Grosicki kaydetti.

Günün öne çıkan diğer karşılaşmasında ise Southampton, evinde Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Tur atlayacak takım, Tottenham'ın sahasında yapılacak maçın ardından belli olacak.

(AA)

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