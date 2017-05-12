ünyanın parasını iç etmişler !

FIFA’nın soruşturma açtığı transfer krizinin perde arkasının yankıları bitmiyor. İngiliz basını Raiola’nın Paul Pogba başta olmak üzere Zlatan Ibrahimovic’in Manchester United’a transferlerinde aldığı payları ve usulsüz adımları detaylarıyla aktarmayı sürdürüyor.

Dünya futbolunun iki önemli yıldızı Paul Pogba ve Zlatan Ibrahimovic konusunda ortaya çıkan gerçekler büyük yankı uyandırdı. Football Leaks’in öncülüğünde gerçeklerin ayyuka çıkması FIFA’yı da harekete geçirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu menajeri Mino Raiola’nın özellikle Pogba’nın Manchester United’a transfer sürecinde kazandığı paralar ve bu transferde aldığı pay ciddi anlamda ses getirdi.Benzer şekilde yine Zlatan Ibrahimovic’in Manchester United’a gidişindeki usulsüz adımlar, mercek altına alındı. İngiliz basınında Guardian, Telegraph ve Daily Mail gibi önemli gazeteler tüm detaylarıyla olayları aktardı.

Pogba transferinde yaşananlar geçmişten bugüne kadar ayrıntılarıyla verildi. İlk olarak Ağustos 2012’de Mino Railo’nın Manchester United’dan ayrılan Pogba’yı Juventus’a götürüş süreci ele alındı.

Football Leaks’te yer alan bilgilere göre, Raiola, Pogba’yı 1.5 milyon euroya imza attırırken, geleceği de garantiye alan bir anlaşma yaptı. İtalyan menajerin anlaşmasında, eğer Juventus, Pogba’yı 40 milyon sterlinin üzerine satarsa, satış gelirinin yüzde 50’sinin kendisine geçeceğine dair madde koydurdu.

Böylece, 2016 Haziran’ında Fransız yıldız, ManU’ya geri dönerken 89 milyon sterlin Juventus’a para kazandırdı. 4 yıl önceki anlaşma sayesinde Railo, bu transferden tam 41.3 milyon sterlin para elde etti.

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