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  5. 24 Mayıs 2017 17:18

Griezmann'a 14 milyon euroluk teklif

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın 'ayrılık' yönündeki açıklamalarının nedeni belli oldu.

Griezmann'a 14 milyon euroluk teklif
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Marca gazetesi, Manchester United'ın Griezmann'a yıllık 14 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

Fransa'nın ünlü TV programı Quotidien'e yaptığı açıklamalarla bir anda gündeme gelen Antoine Griezmann'ın söylemlerinin nedeni belli oldu.

MANU'DAN YILLIK 14 MİLYOIN EURO

İspanyol Marca gazetesi, Manchester United'ın Fransız oyuncuya yıllık 14 milyon Euro'luk teklifte bulunduğunu yazdı.

Programda ayrılık sinyalleri veren Griezmann'ı, transfer yasağı bulunduğu için Atletico'nun satmak istemeyebileceği ve Diego Simeone'nin gelecek sezon takımı onun üzerine kurmayı planladığı belirtildi.

Golcü oyuncunun Şampiyonlar Liginde oynama isteğine vurgu yapılırken, 100 milyon Euro satın alma opsiyonunun halledilmesiyle bu transferin sonuçlanabileceği kaydedildi. Haberde ayrıca Griezmann'ın Real Madrid'in de takibinde olduğu; ancak Eflatun Beyazlılar'ın büyük meblağlı bir teklif yapmayacağı ifade edildi.

atletico madrid , griezman , Manchester United