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  5. 12 Mayıs 2017 21:35

Neymar'dan tehdit ! "O varsa ben yokum"

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın takımın yeni teknik direktörünün Juan Carlos Unzue olma ihtimalini öğrenince deliye döndüğü ve kulüp yönetimine tavır koyduğu ortaya çıktı.

Neymar'dan tehdit ! O varsa ben yokum
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Barcelona'nın şu anki hocası Luis Enrique'nin yardımcılığını yapan Unzue'nin sezon sonunda takımın başına getirilebilecek adaylar arsında olduğunu öğrenen Neymar, Barça yönetimine mesaj yolladı.

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, birkaç gün önce Neymar ile Unzue arasında bazı sert tartışmalar yaşandı, Brezilyalı oyuncu da Unzue'nin takımda kalması durumunda kendisinin ayrılacağını yönetime bildirdi.

İspanyollar ayrıca, Neymar'ın ayrılma kararı alması durumunda ilk tercihinin Paris Saint Germain olacağını, 25 yaşındaki yıldızı isteyen kulüpler arasında Manchester United'ın da bulunduğunu öne sürdü.

neymar , barcelona