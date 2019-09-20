Cristiano Ronaldo'ya müjdeli haber! O kadınlardan biri bulundu

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ITV televizyonunda Piers Morgan ile 1 saat süren bir röportaj gerçekleştirmiş ve çok konuşulmuştu. Bu röportajın yankıları da halen devam ediyor.

Babası Jose Dinis Aveiro'nun görüntülerini ilk kez izlediğinde ağlayan ve bu anları sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılan Cristiano Ronaldo, röportajda çocukken içinde bulunduğu maddi imkansızlıkları anlatırken Lizbon'un genç takımında yaşadığı bir 'hamburger' anısına da değinmişti.

'ONLARI EVİMDE AĞIRLAMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Ronaldo, "11-12 yaşlarındayken Lizbon altyapısında oynuyordum. Maddi durumumuz çok kötüydü. Takım arkadaşlarımla bazı geceler geç saatte acıkıp kulübün hemen arkasındaki hamburgerciye giderek "Artan hamburger oldu mu?" diye sorardık. Oradaki 3 harika kadın bize her zaman yardım etti. İçlerinden birinin adının Edna olduğunu hatırlıyorum. Onları uzun süredir arıyorum. Hamburgerciye de gittim fakat kapandığını öğrendim. Eğer bu röportaj onları bulmamı sağlarsa çok sevinirim. Onları evimde ağırlamak istiyorum" demişti.

O KADINLARDAN BİRİ BULUNDU

Programın sunucusu Piers Morgan, Ronaldo'nun bu sözlerini alıntılayarak "Edna'yı bulmuş olabiliriz" tweet'ini attı.

Henüz Edna'yla ilgili bir gelişme olmasa da Dailymail'de yer alan haberde; Söz konusu 3 kadından biri olduğunu söyleyen Paula Leca'nın sözleri yayınlandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Paula Leca, Renascenca adlı radyo programına bağlanarak o dönemlerde hamburgercide çalışan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

"SANIRIM EN ÇEKİNGENİ RONALDO'YDU"

Leca, "O dönemleri hatırlıyorum. Çocuklar hamburgerciye geliyordu. Bu haftalar boyunca neredeyse her gece oluyordu. İçlerinden biri ve en çekingen olanı sanıyorum Ronaldo'ydu. Şimdi hatırlayınca gülümsüyorum. Çocuklarıma bu olayı çok defa anlattım. Ronaldo'ya hamburger verdiğime inanamıyorlardı. Kocam ise olayı zaten biliyor. Çünkü bazı geceler beni işten almaya geldiğinde bu olaya şahit oluyordu. Uzun yıllar sonra o günleri hatırlaması çok hoş. Onun alçakgönüllülüğünü gösteriyor. Eğer beni bir yemeğe davet etmek istiyorsa kesinlikle giderim. Yapacağım ilk şey teşekkür etmek ve o günleri yâd etmek olur. Edna ile iletişimimizi ise maalesef kaybettik" dedi.

