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  5. 05 Ekim 2019 19:22

Real Madrid 4 - 2 Granada

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 3-0 öne geçtiği Granada maçında skor 3-2'ye gelince kabus gördü. Los Galacticos mücadeleden 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Real Madrid 4 - 2 Granada
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Real Madrid, La Liga'nın 8. haftasında sahasında Granada ile karşılaştı. Karşılaşmada tam 6 gol atıldı.

Real Madrid'e galibiyeti oyuna sonradan dahil olan James ve Modric gibi isimler getirdi. Real Madrid 4-2 kazanırken, golleri 2. dakikada Karim Benzema, 45+1'de Eden Hazard, 61. dakikada Luka Modric ve 90+2'de James Rodriguez attı.

Granada'nın 2 sayısını ise 69. dakikada penaltıdan Darwin Machis ve 78. dakikada Domingos Duarte kaydetti.

Real Madrid bu sonuçla puanını 18'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

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