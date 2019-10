Zidane ve Ramos'tan Galatasaray maçı yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"MAÇA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK, KAZANMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray maçını kazanmak istediklerini dile getiren Zidane, "Maçı kazanmayı çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Baskı tabii ki olacak. Farklı ambiyanslar da olacak. Hepimiz aynı gemideyiz. Takımımdaki bütün oyunculara güveniyorum, ellerinden geleni yapacaklarına eminim. Toplamda 25 yıldır buradayım. Elbette bazen istenmeyen sonuçlar alınıyor ama bu durumdan hep birlikte çıkmasını bileceğiz. Her zaman iyi oynamak gerekir ama her zaman iyi oynayamazsınız. Biz Real Madrid’iz, futbolda böyle şeyler olur. Herkesten çok oyuncular kazanmak istiyor. Hepimiz çok yüksek motivasyonluyuz, maça çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz. Galatasaray’a mağlup olmamız durumunda benim için her şey bitecek mi bilmiyorum. Bunu bana sormasanız iyi olur, bunu cevaplayacak kişi başkandır. Ben tabii ki her zaman burada kalmak isterim" ifadelerini kullandı.

“KONUŞULANLAR BENİ TABİKİ RAHATSIZ EDİYOR”

Jose Mourinho’nun Real Madrid ile adının geçmesiyle de ilgili konuşan Zidane, “Geçmiş geçmişte kaldı, konuşulanlar beni tabii ki rahatsız ediyor. Fakat ben pozitif olacak ve elimden geleni yapacağım. 3 puanı almak istiyoruz.

açıklamasını yaptı.

RAMOS: AKLIMIZDA SADECE KAZANMAK VAR

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos ise "Kesinlikle çok tecrübeliyiz, kazanmak istiyoruz. Zor ve çok iyi olmayan sonuçlar aldık. 3 puanı almak istiyoruz. Takımda herkes Zidane'ı çok seviyor, birlikteyiz. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağız. Kendimizi geliştirmeliyiz, daha iyi olmalıyız. Hak etmediğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Futbol böyle bir şey, daha çok çalışmalıyız. Takımın ve oyuncuların aklında sadece kazanmak var ve bunu çok istiyoruz. Sakiniz, elimizden geleni yapacak ve kazanacağız" ifadelerini kullandı.

MOURINHO SORUSUNA CEVAP

Bir gazetecinin, "Madrid kötü bir sonuç aldığında, her zaman Mourinho söz konusu oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ramos, "Herkes istediğini düşünebilir, saygı duyuyorum. Ben öyle düşünmüyorum. Sonuçlara bağlı bir takımız, bunları aşmalıyız. Daha iyi sonuçlar alabiliriz. Biz sonuçları değiştirmeye oynamalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız. Zidane’ın tüm yaptıklarına karşı biraz daha saygıyı hak ettiğini düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE ÇOK GÜZEL AMBİYANSLARDA OYNADIK"

Türkiye ile ilgili yorum yapan Ramos, "Öncelikle bizi çok iyi karşıladığınız için teşekkürler. Türkiye’de daha önce çok güzel ambiyanslarda, çok iyi taraftarla sahip olan iyi takımlarla oynadık" dedi.

"FALCAO BİZE ÇOK ENGEL ÇIKARACAKTIR"

Ramos, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili ise "Falcao büyük bir oyuncu, oynadığı takdirde bize çok engel çıkaracaktır" diye konuştu.