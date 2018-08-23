İsrail takımından Arap futbolcu kararı...

İsrail 1. Lig ekiplerinden Beitar Jerusalem, kulüp adına önemli bir yeniliğe imza attı. İsrail liginde altı şampiyonluğu bulunan sarı-siyahlı ekip, bundan böyle kadrosunda Arap futbolculara da yer vereceğini açıkladı.

Hogeg: ‘Artık ırkçı değiliz'

Bugüne kadar hiç Arap futbolcusu olmayan kulübün yeni sahibi Moshe Hogeg, bundan böyle oyuncu transferlerinde dini bir kriter olarak almayacaklarını söyledi, “Beitar bugün itibariyle artık ırkçı bir kulüp değil. Sırf Arap diye bir futbolcuya almıyorsanız, bu bir çeşit ırkçılıktır” diye konuştu.

‘Araplara ölüm diye bağırıyorlardı'

Kulüp bugüne kadar, anti-Arap karakteriyle tanınıyordu. Beitar Jerusalem'in ünlü taraftar grubu La Familia, Arap karşıtı sert tutumuyla tanınıyor. Bu grup maçlarda ‘Araplara ölüm' şeklinde tezahürat yapıyorlardı.

Trump kararı havada kaldı!

Beitar Jerusalem Kulübü daha önce Donald Trump duyurusuyla gündeme gelmişti. ABD Başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından kulübün twitter hesabından adlarının ‘Beitar Trump Jerusalem’ olarak değiştirileceğine dair bir duyuru yapılmış, ancak bununla ilgili somut bir adım atılmamıştı.