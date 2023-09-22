İşte Beşiktaş stadının yeni adı

Beşiktaş, Koç Grubu ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak.

Koç Grubu ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş olacak.

8 MİLYON EURO KAZANACAK

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş oldu. Siyah-beyazlıların yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı anlaşma kısa süre içinde resmen açıklanacak.

GAZPROM VE EMIRATES İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Beşiktaş yaz boyunca özellikle Gazprom ve Emirates gibi dünyaca ünlü firmalarla temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmelerde mutlu sona ulaşılamamıştı.