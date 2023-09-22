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İşte Beşiktaş stadının yeni adı

İşte Beşiktaş stadının yeni adı
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Beşiktaş, Koç Grubu ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Stadın adı Tüpraş Stadyumu olacak.

Koç Grubu ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanan Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş olacak.

8 MİLYON EURO KAZANACAK
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş oldu. Siyah-beyazlıların yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanacağı anlaşma kısa süre içinde resmen açıklanacak.

GAZPROM VE EMIRATES İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Beşiktaş yaz boyunca özellikle Gazprom ve Emirates gibi dünyaca ünlü firmalarla temaslarda bulunmuştu. Ancak görüşmelerde mutlu sona ulaşılamamıştı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş koç grubu
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