İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum

Avrupa kupalarında 2. hafta maçlarını Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetiyle tamamladık. Beşiktaş ise evinde Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından işte güncel UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.

Avrupa kupalarında 2. hafta mücadeleleri tamamlandı. A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Premier Lig ekibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Beşiktaş, 2. hafta maçında Lugano'yu konuk etti. Siyah beyazlılar, 38 ve 52'de Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 61'de Rosier kırmızı kart gördü. Lugano kalan dakikalarda 3 gol buldu ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin 2. haftasında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada rakibini Joshua King'in golleriyle 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması: 1. İngiltere | 91,678 2. İspanya | 78,489 3. İtalya | 74,569 4. Almanya | 71,909 5. Hollanda | 56,500 6. Fransa | 54,831 7. Portekiz | 49,316 8. Belçika | 40,400 9. TÜRKİYE | 34,850 10. İskoçya | 32,250