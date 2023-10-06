İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum
Avrupa kupalarında 2. hafta maçlarını Fenerbahçe ve Galatasaray galibiyetiyle tamamladık. Beşiktaş ise evinde Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından işte güncel UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu.
Avrupa kupalarında 2. hafta mücadeleleri tamamlandı.
A Grubu'nda yer alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Premier Lig ekibi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Beşiktaş, 2. hafta maçında Lugano'yu konuk etti. Siyah beyazlılar, 38 ve 52'de Vincent Aboubakar'ın golleriyle 2-0 öne geçti. 61'de Rosier kırmızı kart gördü. Lugano kalan dakikalarda 3 gol buldu ve mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin 2. haftasında Spartak Trnava'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada rakibini Joshua King'in golleriyle 2-1 yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde dün tamamlanan ikinci hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi.
İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması:
1. İngiltere | 91,678
2. İspanya | 78,489
3. İtalya | 74,569
4. Almanya | 71,909
5. Hollanda | 56,500
6. Fransa | 54,831
7. Portekiz | 49,316
8. Belçika | 40,400
9. TÜRKİYE | 34,850
10. İskoçya | 32,250
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol