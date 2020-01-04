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  5. 04 Ocak 2020 23:21

Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Cengiz Ünder'in hakkında çıkan transfer iddialarını yanıtladı.

Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?
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Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, son dönemde takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dönemde adı Manchester United ile de anılan milli oyuncumuz için Fonseca; "Hiçbir oyuncumuzu satmaya niyetimiz yok. Buna Cengiz dahil. Sadece 11 oyunculu bir kadroya sahip olup, oyuncuların gelişmesini bekleyemeyiz." dedi.

Fonseca'nın son dönemde fazla süre vermediği Cengiz Ünder, Serie A'da 7 maçta süre aldı ve 1 gol attı

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