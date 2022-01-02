İtalyan devi Galatasaray'ın yıldızına kancayı taktı

Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da olan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray ile oynanan maçta 2 gol atıp yıldızlaşmıştı. Müthiş bir performans ortaya koyan Yunus'u Serie A ekiplerinin yakından takip ettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiralık verdiği Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılı ekibe karşı oynadığı maçta 2 gol atmasının ardından İtalyan devleri sıraya girdi...

"TÜRKİYE'NİN YENİ CENGİZ ÜNDER'İ"

İtalyan basınına yansıyan haberlerde bonservisi Galatasaray'da olan ve Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'ün Vincenzo Montella'nın takımında gösterdiği performansa dikkat çekildi. Bu sezon 20 maçta 6 gol 10 asist üreterek performansını katlayan Yunus Akgün "Türkiye'nin yeni Cengiz Ünder'i" olarak nitelendirildi.

İTALYAN DEVLERİ PEŞİNDE

Serie A'da Roma, Lazio ve Fiorentina'nın Yunus'un performansını dikkatle takip ettiği ifade edilirken genç oyuncunun daha rekabetçi bir ligde oynamaya hazır olduğu yorumu yapıldı. Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderildi. Hem kanatlarda hem de 10 numara pozisyonunda oynayabilen 21 yaşındaki Yunus Akgün'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.