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Jesus 'bavulunu topla' demişti: Yıldız futbolcu için yeni karar

Jesus 'bavulunu topla' demişti: Yıldız futbolcu için yeni karar

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de Gustavo için yeni bir karar alındı.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de tecrübeli çalıştırıcı gerçekleştirilen hazırlık mücadeleleri ile takımdaki performansları bireysel olarak daha yakından izleme fırsatı yakalamıştı.

Sarı-Lacivertliler ilk karşılaşmada Kuzey Makedonya ekibi FC Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, ikinci mücadelede karşılaştığı Tirana'yı 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi başarmıştı. Bu iki hazırlık mücadelesinden sonra kafasında bazı isimlerin durumları netleşmeye başlayan Jesus'un Luiz Gustavo konusunda büyük hayal kırıklığı yaşadığı öğrenilirken Brezilyalı oyuncuya sert bir şekilde çıkıştığı gelen bilgiler arasındaydı.

JESUS'U KIZDIRMIŞTI!

Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile oynanan maça ilk on birde başlayıp 60 dakika sahada kalan Gustavo'nun sık sık yaptığı top kayıpları Jorge Jesus'u kızdırdı. Ayrıca Gustavo'nun oyun kurmada ve takımı atağa çıkarmada yetersiz olduğunu düşünen Portekizli teknik adam Brezilyalı oyuncunun gönderilmesine yeşil ışık yaktığı öğrenilmişti.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçeli kurmaylar, kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo'dan %30 indirime gitmesini istediği öğrenildi.

MENAJERİ ÇAĞIRILDI!

35 yaşındaki oyuncunun menajerinin bu konunun görüşülmek üzere kulübe çağrıldığı öğrenilirken, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde oyuncu ile vedalaşılması gündemde.

KABUL EDERSE 2.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Tecrübeli orta saha Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı bu teklifi kabul ederse Sarı-Lacivertli formayla oynayacağı son yılında 2.5 milyon Euro kazanacak.

Etiketler Fenerbahçe jesus gustavo
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