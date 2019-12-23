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  4. 23 Aralık 2019 23:23

Joao Pereira'dan Merih Demiral sözleri

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, Konyaspor maçını değerlendirdi ve Merih Demiral'a da değindi.

Joao Pereira'dan Merih Demiral sözleri
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Trabzonspor'un Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Joao Pereira konuştu.

Maçı değerlendiren Portekizli oyuncu, "Erken ve güzel bir golle öne geçtik. Ancak geçen haftayı aklımızdan çıkaramadık gibi oldu. Daha çok savunma yapmaya döndük. Daha iyi savunma yapmak istedik. İleride biraz eksik kaldık. İlk yarıda hiçbir pozisyon vermedik ama ikişnciş yarıda işin doğası gereği biraz geri çekildik. İyi ve önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Merih Demiral ile olan tanışıklığı sorulan Pereira, "Kendisiyle menajerlerimiz aynı oradan tanıyıoryum Merih'i. Aramızda da iyi bir arkadaşlık var. 3 yıl öncesine kadar Portekiz'de 3. Lig'de oynuyordu şimdi ise Juventus'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Merih Demiral ile gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, Joao Pereira'yai imzalı Juventus forması gönderirken, Pereira oğluna Merih'in formasını giydirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı.

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