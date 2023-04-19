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Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı: Alex de Souza gibi...

Jorge Jesus'tan Arda Güler kararı: Alex de Souza gibi...
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Genç futbolcu Arda Güler, bugün oynanacak Başakşehir maçında Alex de Souza'nın yıllarca oynadığı gibi ikinci forvet rolünde görev alacak.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, bugün saat 20.30’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçında Arda Güler'i yeni bir rolde deneyecek. Portekizli hoca, Alex de Souza'yı Fenerbahçe efsanesi yapan ikinci forvet pozisyonunda Arda Güler'i oynatacak.

Fanatik'te yer alan habere göre, Arda Güler, Başakşehir karşılaşmasında sağ kanatta değil, Valencia'nın arkasında ikinci forvet rolünde oynayacak.

Asıl pozisyonuna geri dönecek olan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe taraftarının Alex de Souza'dan sonra bu pozisyonda en çok görmek istediği isimdi.

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Etiketler jorge jesus arda güler karar
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