Josef de Souza'dan Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın Galatasaray - Kopenhag maçında yaptığı paylaşım tepki çekti.

2015'te Fenerbahçe formasıyla ülkemize 'Merhaba' diyen, tam 8 milyon Euro'luk bonservisiyle büyük umutlar beslenen Josef de Souza, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılamıştı. 2018'de yani 3 yıllık Türkiye macerası sonrasında ise 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Ancak Brezilyalı futbolcunun, Türkiye hasreti çok uzun sürmedi. 2 yıl sonra bu kez Beşiktaş formasıyla ülkemize dönen Sambacı geçen sezonun ikinci devresinde siyah-beyazlılar için kendisini yetersiz gördüğünü söyleyerek Çin ekibi Beijing Guoan'a imza atmıştı.

34 yaşındaki ön libero çarşamba akşamı tepki çeken bir paylaşım yaptı. Evinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Kopenhag maçını izleyen Josef, Danimarka ekibinin ikinci golünü paylaşarak gülücük emojili bir oylama yaptı. Deneyimli futbolcunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı camiayı bir hayli kızdırdı.

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde: