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  4. 03 Eylül 2019 08:20

Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Kaleci Eray Birniçan Alanyaspor'da
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Alanyaspor, transferin son gününde kaleye takviye yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, Kasımpaşa forması giyen 31 yaşındaki kaleci Eray Birniçan ile bir yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer döneminin son gününde kaleci Eray Birniçan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Kaleci Birniçan, daha önce Konyaspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa takımlarında forma giymişti.

Öte yandan Alanyaspor Kulübü futbolcusu Hasan Ayaroğlu’nun bu sezon sonuna kadar, 1 yıllığına Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kiralandığı duyurdu.

Spor Toto Süper Lig , Kasımpaşa , alanyaspor , Eray Birniçan
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