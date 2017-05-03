Kocaeli Birlikspor’da futbolcular kampı terketti !

Kocaeli Birlikspor’da büyük skandal! TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın Erzurumspor ile play-off maçına çıkacak Kocaeli Birlikspor’da futbolcular paraları ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı ve kampı terk etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaeli Birlikspor’da futbolcular kritik Erzurumspor maçı öncesi paralarını alamadığı için idmana çıkmayarak kamptan ayrıldı.

Fatih Akyel’in teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaeli Birlikspor maddi sıkıntılara rağmen TFF 2. Lig Beyaz Grup’u 4. Sırada tamamlayarak Play-Off’larda mücadele etmeye hak kazandı.

Kocaeli ekibi yarın Play-Off ilk maçında BŞB Erzurumspor’u konuk edecek. Ancak bu önemli maç öncesi futbolcular isyan etti. Uzun süredir paralarını alamayan ve verilen sözleri tutulmayan futbolcular daha fazla dayanamadı ve Erzurum maçı öncesi bugün yapılacak idmana çıkmadı.

Tesislerde yapılan kampa da katılmayan futbolcuların yarın maçı çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Kocaeli Birlikspor – BB Erzurumspor maçı yarın saat 16:00’da oynanacak.