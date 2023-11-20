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Kulüp başkanından kadın futbolcuya hakaret!

Kulüp başkanından kadın futbolcuya hakaret!
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Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, yerde kalan oyuncusuna sosyal medya üzerinden hakaret etti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ABB Fomget ile Beylerbeyi karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fomget, 1-0'lık skorla kazandı.

Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Başkanı Tahir Kıran, bu maçla ilgili skandal bir paylaşıma imza attı.

KADIN FUTBOLCUYA HAKARET
Kıran, Fomget forması giyen Olha Ovdiychuk'un yerde kaldığı bir anın fotoğrafını paylaştı.

Kulüp başkanından kadın futbolcuya hakaret! - Resim : 1

Kıran daha sonra, "Yatarak ancak o.... kazanır Maria..." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Kulüp başkanından kadın futbolcuya hakaret! - Resim : 2

Tahir Kıran'ın bu paylaşımı büyük tepki çekti.

Tahir Kıran 2021-2022 yılları arasında Çaykur Rizespor'da başkanlık görevi yaptı.

Etiketler tahir kıran Çaykur Rizespor kadın futbolcu
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