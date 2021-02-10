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  4. 10 Şubat 2021 17:03

Kulüpler Birliği Başkanı Çebi'nin yardımcıları açıklandı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu.

Kulüpler Birliği Başkanı Çebi'nin yardımcıları açıklandı
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Kulüpler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı oldu.

DHA

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