Kulüpler Birliği Başkanı Çebi'nin yardımcıları açıklandı

Kulüpler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı oldu.