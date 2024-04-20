Kulüpler Birliği’nden TFF’ye erken seçim çağrısı

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye erken seçim çağrısında bulundu.

Çok sayıda kulüp TFF yönetimini krizler çıkarmak ve çözümler üretememekle suçluyor.

Bu nedenle Mehmet Büyükekşi yönetimindeki TFF’nin değişmesi gerektiğine ilişkin sesler yükseliyor ancak bu talep karşılık bulmuyor.

İstifa çağrıları karşılık bulmayan kulüpler değişim için imza toplamaya başlamış ama TFF değişim için olağan süreç olan 18 Temmuz’a işaret etmişti.

Ancak erken seçim ısrarı sürüyor.

Kulüpler Birliği’nden paylaşılan açıklamada, seçimin haziranın ilk haftasında yapılmasının ‘elzem’ olduğu kaydedildi.

Liglerin mayısta sona erdiği ve haziranda futbol sezonunun yeniden başladığının hatırlatıldığı açıklamada özetle şunlar dendi:

Spor kulüplerinin mali takvim yılı 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındadır. Bu kapsamda, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nda yapılması gereken değişikliklerin bu takvime uygun olarak yapılması kaçınılmaz bir gerçekliktir.

Yeni sezon başlangıcına kadar makul bir zaman dilimi tanınmalıdır. Yeni yönetim, 18 Temmuz’da seçildikten sonra kendi ilke ve bakış açısıyla yeterli çalışma zamanı olmasa da bu değişiklikleri yapmış olsa dahi ilan ve tahkim itiraz süreleri dikkate alındığında liglerin başlama tarihine yetişmesi mümkün değildir.