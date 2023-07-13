Luis Nani Süper Lig'e geri dönüyor

Son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne'de forma giyen Luis Nani Türkiye'ye dönüyor.

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Adana Demirspor'da transfer harekatı başladı. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Nani ile her konuda anlaşan Adana temsilcisi, Portekizli oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

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Luis Nani ile her konuda anlaşma sağlayan Adana Demirspor, şu an sözleşmesi bulunmayan Nani'ye serbest konumda imza attıracak.

2015 YILINDAN SONRA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan Nani, sarı-lacivertli forma altında 47 maça çıkmış ve 12 gol atıp 9 asist yapma başarısı göstermişti.

SON TAKIMINDA GOLÜ BULUNUYOR

Geçtiğimiz sezon Avustralya Ligi'nde mücadele eden Luis Nani, 10 maçta forma giydi ve yalnızca 1 asist yaptı. Mevcut piyasa değeri 500 bin Euro olan Portekizli oyuncu geçtiğimiz aylarda 36 yaşına girmişti.

(Ajansspor)