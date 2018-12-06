MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 1 - 0 Giresunspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Giresunspor karşısında oldukça zorlansa da Islam Slimani'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada etkili pozisyonlara girmekte zorlanan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren tek golü, 80. dakikada Islam Slimani kaydetti. Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışına iyi yükselen Cezayirli golcü, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe, maçı bu golle 1-0 kazandı.

Sarı lacivertli forma ile 7 maç sonra golle tanışan Islam Slimani, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Slimani, Fenerbahçe ile toplamda ise 4. golüne ulaştı.

18 Aralık tarihinde iki takım, rövanş maçında Giresun'da karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey’in pasında ceza sahası içinde Slimani’nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış’ın önünde kaldı. Barış’ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici’nin şutu direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

İkinci yarı

54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Slimani’nin şutunu kaleci Anıl iki hamlede kontrol etti.

62. dakikada savunmanın hatasında ceza sahası yayında topla buluşan Eljif’in şutunu kaleci Anıl kornere çeldi.

66. dakikada Landel’in sağ kanattan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Azza’nın şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

81. dakikada sağ kanattan Mehmet Ekici’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Slimani’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

87. dakikada sol kanattan Slimani’nin ceza sahası içine çevirdiği topta Eljif’in şutu kaleci Anıl’da kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Berke x, Şener x, Reyes x, Yiğithan xx (Skrtel dk. 90+1 ?), İsmail x, Isla x, Mehmet Ekici xx, Barış Alıcı x (Mahsun dk. 80 ?), Benzia x, Frey x (Eljif dk. 27 xx), Slimani xx

Giresunspor: Anıl xx, Emre xx, Aykut xx, Ferhat xx, Bahadır xx, Landel xx, Fatih xx (Kürşad dk. 88 ?), Kağan xx (Dauda dk. 67 x), Adama xx, Muhammet Reis xx, Azza xx (Hüsmani dk. 80 ?)

Gol: Slimani (dk. 80) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Fatih Atik (Giresunspor), Eljif Elmas, Berke Özer (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Giresunspor karşısında 7 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Koeman, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maça göre ilk 11'inde 7 ismi değiştirdi.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de forma giyen Harun Tekin, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Eljif Elmas yedekler arasında otururken, sakatlığı bulunan Mathieu Valbuena kadroda yer almadı. Koeman, Kasımpaşa maçında 11'de oynayan Mehmet Topal'ı da maç kadrosuna dahil etmedi.

Koeman, bu isimlerin yerine ilk 11'de Berke Özer, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Michael Frey, Diego Reyes, Yassine Benzia ve Yiğithan Güveli'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Mauricio Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı ve İslam Slimani ise Kasımpaşa maçında olduğu gibi Giresunspor karşısında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Berke Özer'in ilk resmi maçı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Sezon başı Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki file bekçisi, ilk kez bir resmi maçta Fenerbahçe kalesini korudu.

Fenerbahçe ilk "taraftarsız oynama" cezasını çekti

Fenerbahçe, geçen sezon Türkiye Kupası'nda aldığı taraftarsız oynama cezasının ilkini Giresunspor karşısında çekti.

Geçen sezon Beşiktaş'la oynanan yarı final maçında Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar nedeniyle sarı-lacivertliler, kupada 3 maç seyircisiz oynama cezası almıştı.

Bu ceza nedeniyle Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşmayı stattan izleyemedi.

Yaklaşık 100 Giresunsporlu taraftar ise deplasman tribününden takımlarını takip etti.

