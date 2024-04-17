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Manchester City maçı öncesi Arda Güler'den tepki çeken hareket

Manchester City maçı öncesi Arda Güler'den tepki çeken hareket
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Manchester City ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı öncesinde yaptığı bir hareket, sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maç öncesi dikkat çeken bir an yaşandı.

Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan sakınmaları büyük takdir topladı.

MANCHESTER CİTY'NİN LOGOSUNA BASMADILAR

Sahaya açılan alanın ortasında yer alan Manchester City logosuna basmaktan imtina eden Arda Güler ve takım arkadaşlarının görüntüleri uluslararası basında manşetleri süsledi.

Etiketler Arda Güler hareket olay
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