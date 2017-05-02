Mbappe için rekor rakam !

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'nun genç yeteneği Kylian Mbappe gösterdiği üstün performansla takımını sırtlarken, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor.

Bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan ve her kulvarda iddiasını sürdüren Monaco'nun parlayan oyuncuları arasına henüz 18 yaşında olmasına rağmen giren Mbappe, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında konuk edeceği İtalya temsilcisi Juventus karşısında en önemli kozu olarak dikkati çekiyor.

Performansını her geçen maçta artırarak yüksek hızı, estetik çalımları, isabetli pas, orta ve şutları ile komple bir oyuncu görüntüsü sergileyen Mbappe, kısa sürede rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi.

MBAPPE HER KULVARDA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Genç yetenek, bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 kez ağları sarsarken, henüz kart görmedi. Bu maçlarda 356 dakika süre alan Fransız futbolcu, her 71 dakikada bir kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

Ligde ise sezonun ilk yarısında son dakikalarda oyuna girmesine rağmen üstün yeteneğiyle kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Kylian Mbappe, forma giydiği 25 maçta 14 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Bu karşılaşmalarda bin 228 dakika sahada kalan Fransız forvet, her 88 dakikada bir gole imza attı.

Fransız futbolcunun genç yaşına rağmen kısa sürede gösterdiği bu performans, yeşil sahaların efsane futbolcuları Barcelonalı Lionel Messi ve Real Madridli Cristiano Ronaldo'nun 18 yaşındaki performansları ile kıyaslanmasına da neden oldu.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 322 dakika sahada kalırken, 1 gol ve 2 asist üretti. La Liga'da ise 17 maçta 6 gol ve 2 asistle sezonu kapattı.

O dönem Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'da forma giyen Ronaldo ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde bir maçta oyuna sonradan girerken, UEFA Kupası'nda ise görev aldığı 2 maçta bir asistle oynadı. Yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü 2007 yılının nisan ayında Manchester United'da oynadığı dönemde atabildi.

SADECE RAUL'UN ARDINDA KALDI

Yaşlarına göre kıyaslandığında dünya futbolunun zirvesindeki iki yıldızı geçen Mbappe'den daha iyi performans gösteren tek isim, Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Gonzalez oldu. İspanyol oyuncu 18 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 6 gole imza atarken, ligde ise 40 karşılaşmada 19 kez fileleri havalandırdı.

Yeteneğiyle kısa sürede adını duyuran Monaco'nun genç yıldızını kadrosuna katmak için Avrupa'nın dev kulüplerinin yaz transfer döneminde çetin bir yarış içine girmesi bekleniyor.

BONSERVİS REKORU KIRILABİLİR

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Inter gibi önemli takımların listesinde ilk sırada yer alan Fransız forvetin bonservisine ödenecek miktarın, geçen sezon Paul Pogba'ya Manchester United tarafından verilen 105 milyon avroyu aşarak yeni bir transfer rekoruna ulaşabileceği iddia ediliyor.

Futbola antrenörlük yapan babası Wilfried'in teşviğiyle AS Bondy takımında 7 yaşındayken başlayan Mbappe, Nicolas Anelka, Louis Saha, William Gallas, Blaise Matuidi, Olivier Giroud ve Thierry Henry gibi yıldız futbolcuların yetiştiği dünyaca ünlü Fransa'nın Clairefontaine akademisinde eğitimine devam etti.

Valencia ve Real Madrid'in radarına üstün yetenekleri nedeniyle küçük yaşlarda da giren Kylian Mbappe, tercihini Monaco'dan yana kullandı ve kulübünün alt yaş kategorilerindeki takımlarda forma giymesinin ardından geçen yıl profesyonel sözleşmeye imza attı.

İlk lig maçına Caen karşısında 16 yaş ve 347 günlükken çıkan Fransız oyuncu, Thierry Henry'nin rekorunu 21 günle geçerek Monaco'nun ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

MBAPPE ÖVGÜLERİ TOPLUYOR

Kariyerinde bu yıl büyük patlama yaşayan Mbappe, üstün performansıyla dünyaca ünlü birçok futbolcu ve teknik adamın da beğenisini topluyor.

Eski Fransız yıldız Henry, Mbappe'nin stilinden etkilendiğini belirterek, "Gerçekten iyi. Onunla tanıştım ve ilk izlenimim, aklı başında birisi olmasıydı. Onu izlemekten zevk alıyorum. Düşünerek oynuyor ve çok hızlı. Bu ikisini aynı anda yapabilmesi, ona bu oyununda büyük aşama kat ettirecek." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in deneyimli Fransız teknik direktörü Arsene Wenger ise Mbappe ile Henry'i kıyaslayarak, "Tam olarak aynı özelliklere sahip olmasalar da birbirine çok benziyorlar. Yetenekleri aynı. Thierry kadar motivasyonu, isteği ve oyun zekası olup olmayacağını ise iki yıl içinde anlayacağız ama bu güne kadarki performansı umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

Monaco'nun teknik direktörü Leonardo Jardim ise genç yaşı nedeniyle ona her konuda destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Hala 18 yaşında ama çok olgun. Medya önünde çok sakin röportaj veriyor ve yapması gerekenleri çok çabuk kavrıyor." diye konuştu.

Tottenham Hotspur'un milli Fransız kalecisi Hugo Lloris ise Mbappe'nin popülaritesini her geçen gün artırdığına işaret ederek, "İngiltere'de bile herkes onu konuşuyor. Monaco'daki performansı inanılmaz ve yaşına göre çok olgun davranıyor." şeklinde görüş belirtti.