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Mbappe Real Madrid'de

Mbappe Real Madrid'de
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PSG ile yollarını ayıran yıldız futbolcu Kylian Mbappe, İspanyol devi Real Madrid'e imzayı attı.

Real Madrid, Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe ile resmi imzaları attı. 

5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız yıldız 9 numaralı formayı giyecek.

25 yaşındaki yıldız futbolcu imzaların ardından 80 binden fazla taraftarın önüne çıktı.

İmza töreninde konuşan Mbappe, "Tüm zamanların en büyük kulübü için oynamak bir onurdur. Bugün mutlu bir çocuğum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, 308 resmi maçta 256 gol atıp, 108 asistlik performans sergilemişti.

Etiketler Real Madrid Real Madrid Mbappe ispanya
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