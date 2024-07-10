Mehmet Büyükekşi'den TFF Başkanlığı için adaylık kararı

18 Temmuz'da yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimleri öncesi mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak edilirken, Büyükekşi kararını verdi.

Yakın zamanda yapılacak TFF Başkanlığı seçimi öncesi resmi olarak tek aday Servet Yardımcı durumundayken mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin aday olup olmayacağı merak ediliyordu.

BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; daha önce aday olması beklenmeyen Mehmet Büyükekşi, TFF başkanlık seçimlerinde aday oldu.

KULÜPLERİ TEK TEK ARADI

Büyükekşi kulüpleri tek tek arayarak seçim için destek istemeye başladı. Süper Lig'de birden fazla kulübün Büyükekşi'yi destekleme kararı aldığı öğrenildi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE AÇIKLAYACAK

Mehmet Büyükekşi'nin de kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. TFF Başkanlık seçimi 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.