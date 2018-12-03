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  4. 03 Aralık 2018 23:00

Mehmet Ekici: Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Ekici, geçen haftaya göre iyi oynadıklarını ve gelecek hafta 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Mehmet Ekici: Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede 8 hafta sonra ilk 11'de görev bulan Mehmet Ekici, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyleyen Mehmet Ekici, "Gönül isterdi ki 3 puan alalım. Maalesef olmadı. Geçen haftaya bakarak iyi oynadık. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve önümüzdeki hafta 3 puana ulaşacağız." dedi.

Önemli bir sakatlığı olmadığını kaydeden Ekici, "Sakatlanmadım ama uzun zaman oynamadığım için kramp girdi. Oynadıkça vücut da o seviyeye ulaşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

mehmet ekici , Fenerbahçe
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