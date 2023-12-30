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  4. Merih Demiral'dan kendisini eleştiren kişiye beddua okudu: ''Allah belanızı versin!''

Merih Demiral'dan kendisini eleştiren kişiye beddua okudu: ''Allah belanızı versin!''

Merih Demiral'dan kendisini eleştiren kişiye beddua okudu: ''Allah belanızı versin!''
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Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, Süper Kupa skandalında sessiz kaldığı için eleştirilmişti. merih demiral sessizliğinin nedenini açıklayarak kendisini suçlayanlara "Allah belanızı versin" diyerek tepki gösterdi.

Suudi Arabistan'da yaşanan skandal sonrası birçok Türk oyuncu bu olaya sessiz kalmadı. Atatürk tişörtü ve pankartlarını saha içine almayan Suudi Arabistan hükümetinin bu hamlesine Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tokat niteliğinde bir karşı cevap gelmişti.

Takımlarımız maça çıkmayı reddederek ülkemize döndü.

Bu olay için bir paylaşım yapmaması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gören Merih Demiral, Yağız Sabuncuoğlu'na yaptığı açıklamada "Olayların yaşandığı anda Al Khaleej'e karşı sahadaydım. Şimdi maçtan çıktım. Bu olaylar üzerinden bana zarar vermeye çalışmak çok üzücü.Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim. Organizasyonu yapamayan TFF organizatörleridir. Ben değilim." dedi. 

Merih Demiral, kendisine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısına ise "Aynı saatte maçta olduğumu biliyorsun, ona rağmen etkileşim için bu şovları yapıyorsun. Allah belanızı versin" tepkisini gösterdi.

25 yaşındaki stoper, sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'dan Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

 

 

Etiketler beddua etti beddua okudu Allah belanızı versin merih demiral
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