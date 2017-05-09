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  4. 09 Mayıs 2017 20:23

Mersin’de maç bitti, saha karıştı !

Mersin'de oynanan Mersin İdmanyurdu, Kuvayi Milliyespor U16 maçının ardından saha karıştı, oyuncular birbirlerine saldırdı.

Mersin’de maç bitti, saha karıştı !
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Mersin’de oynanan Mersin İdmanyurdu, Kuvayi Milliyespor U16 maçının ardından saha karıştı, oyuncular birbirlerine saldırdı. Karakolda biten olaylarda, iki taraf da ikna edilerek, birbirlerinden şikayetlerini geri çektiler.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde bulunan suni çimde oynanan U16 Ligi  play off karşılaşmasında Mersin İdmanyurdu, Kuvayi Milliyespor’u 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından saha içinde sevinç yaşayan Mersin İdmanyurdulu oyuncular ile rakip oyuncular ve antrenörler arasında sözlü atışma yaşandı. Sözlü atışmayla başlayan olaylar yerini kavgaya bırakınca bir anda saha karıştı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde her iki takımın bazı oyuncuları ve antrenörleri birbirine vururken, kavgayı çevredeki spor severler, oyuncular ve görevliler ayırdı. Olayların ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olunca olay karakola taşındı. Karakolda her iki taraf da ikna edilerek, şikayetlerini geri çekti.

Mersin İdmanyurdu , kuvayi milliyespor , kavga , u16