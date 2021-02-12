Mesut Özil bir ilke imza attı!

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, dijital dünyada da adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, kendi üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak adına ABD merkezli Genies şirketi ile ortaklık kurdu. Satışının Nifty Gateway'de yapılacağı bu bu eşsiz serinin gelirlerinin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek.

MESUT ÖZİL 3D GENIE'YE SAHİP İLK FUTBOLCU

Karakterin tasarımında, Mesut Özil'in yıldız futbolculuğundan ilham alınıyor. Tasarımda yer alan M10 logosu ve süper kahraman temalı kreasyonlar, 15 Şubat Pazartesi akşamı canlı yayınlanarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.Daha önce 3D Genie'sini oluşturan ünlüler arasında Justin Bieber, Cardi B, Rihanna, Offset, J Balvin gibi isimlerde mevcut.