Mesut Özil imzayı attı! İşte Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer hikayesi

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Mesut Özil, kendisinden önce aynı formayı terleten dünya yıldızları Roberto Carlos ve Alex de Souza’nın da 23 Ocak 2009’da sözleşmek uzatırken birlikte imza attığı Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kendisini resmen Fenerbahçe’ye bağlayacak sözleşmeyi imzaladı.

Dünya Kupası, oynadığı kulüplerle yaşadığı başarılar, kazandığı kupalar, dünyadaki tanınırlık oranı ve kendisine ait marka ve tasarımlarıyla Türkiye’de futbol oynayan birçok yıldızın önünde yer olan Mesut Özil'in imza törenini Spor Arena olarak canlı aktardık.

İşte Mesut Özil transferinin perde arkası, yıldız oyuncunun mevcut kadroda en fazla beğendiği takım arkadaşı ve Lille forması giyen Burak Yılmaz'a 'milli takım' cevabı...

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN İLK AÇIKLAMALAR:

"Fiziken taraftarlarımızla beraber olamasak da taraftarlarımız Mesut'un transferinin coşkusunu bizimle paylaştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Mesut'un da ailemize katılmasıyla nice başarılarımız olacaktır. Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi daha. Bu törene katılmak için yurt içi ve yurt dışı birçok basın kuruluşundan talep aldık. Bu sürecin başından beri en güzel şekilde haberler yapıldığı için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yabancı basın mensuplarına da hoş geldiniz diyorum. Pandemi sebebiyle törene kabul edemediğimiz insanlardan da özür diliyorum."



MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFER HİKAYESİ

"Ben sizlere bu iş nasıl oldu bunu anlatmak istiyorum. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak değilim. İşin sır tarafındaki perdeyi aralayalım dedik. Mesut sık sık Fenerbahçe ile ilgili sevgisini dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un düğün gününü alıyoruz. 7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. O gün dünyaevine girdiler. O gün Acun Ilıcalı tweet attı. 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona eren Mesut' dedi. Bu fotoğraf ve bu cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentisinin fitilini ateşledi. Bundan 13 gün sonra başlayan Win Win kampanyası yayınında bu ateş daha da yükseldi. Meğer o gece ifade edilenler bizler için yeni bir hikayenin başlangıcıymış."

MESUT ÖZİL'İN TRANSFERİNDE ACUN ILICALI'NIN ROLÜ

"Acun Ilıcalı'nın o yayındaki sözleri: Dün akşam 3 saat Mesut ile beraberdim. Anladığım şu ki Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Ortada bir kulüp var Arsenal diye. Arsenal'in de 10 numarası bu arkadaş. Mesut'un gelme imkanı yok ama sözleşmesi bitince bizim başkanımız Mesut'u alır diyorum ben. Mesut gelir derken benim bildiğim Ali Koç Mesut'u getirir. Dünyanın en büyük futbolcularından biri Fenerbahçeli."

"BİR YAZ GÜNÜ ACUN ILICALI İLE OTURUYORDUK..."

"İşte böyle başladı hikaye. Bu konuda Acun Ilıcalı'nın çok büyük maddi ve manevi desteği oldu. Dedem arzu etmek elde etmenin yarısıdır derdi. Acun bugün aramızda değil. Onu bağlayacaktık ama saat farkından dolayı olmadı. Bir yaz günü Acun ile oturduk konuşuyorduk. Acun bana, 'Başkan Mesut'un sözleşmesi sene sonunda bitiyor. Ocak'ta oturur konuşuruz. Gelecek sezon için anlaşabiliriz' dedi. Kazandıralım da nasıl kazandıracağız.' dedim. Hayal etmenin güzelliği var tabii ki. Acun dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil maddi getirisi de çok büyük olur' dedi. Ben de 'Keşke Ocak ayında gelse.' dedim. Acun 'Ben Exxen'i açacağım birkaç aya. Bunu dünyaya yaymak istiyorum. Mesut'un da bunu yaymamda katkısı olabilir. Büyük düşünelim' dedi. 1-2 ay sonra Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu aslında bir fikirden gerçeğe dönmek üzere olan sürecin başlangıcıydı. Kasım ayında Erkut ile görüştük. Mesut'un menajeri, kardeşi, arkadaşı, her şeyi... Bu konuşmanın devamında bu transferin çok olası olduğuna inandım. Bu görüşmelere Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Bir fırsat doğuyor şu anda. Finansal konular öncelik değil. Hemen görüşmemizde fayda var' dedi."

"LONDRA'DA BİR DOSTUMUZUN EVİNDE BULUŞTUK..."

"Samandıra'da bir toplantıda Mesut için 'gerçekleşmesi zor bir rüya' dedim. O röportajdan sonra Londra'ya gittik. Mesut yolculuğumuz böyle başladı. Yöneticiler, ben, Emre, Acun ayrı ayrı gittik ki bilinmesin. Londra'da ben Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut'u sordum. Sahadaki halini değil nasıl olduğunu sordum. Sakatlığı, fitliği, soyunma odasındaki hali. Bize gelip tepeden bakar mı? Çok güzel cevaplar aldım. Sonra Wenger ile Erol Bulut'u görüştürdüm. O da güzel bir görüşme oldu. Daha sonra Londra'da bir dostumuzun evinde buluştuk. Önemli bir ev. Arsenal'in önemli transferlerinin yapıldığı ev. Orada Mesut'la tanıştık. Ben, Emre, Mesut, menajeri... Güzel vakit geçirdik. Orada Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayalinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Orada bu iş ciddiye bindi. Detaylar görüşüldü, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve bugün karşınızdayız."

İMKANSIZ DENİLEN TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

"Böylece kesinlikle imkansız, gerçekleştirilemez denilen transfer gerçekleşti. Geçmişte de olamaz denilen transferleri yapan Fenerbahçe bu transferi de gerçekleştirdi. Bu transferde Fenerbahçe'de birçok şey bir araya geldi. Çocukluğundaki Fenerbahçe hayal, ailesiyle Türkiye özlemi, finansal konulara öncelik vermemesi. İnanın bizden daha iyi teklifler vardı önünde. Mesut'un Arsenal'deki durumu ve mutsuzluğu, Acun Ilıcalı ile dostluğu, Exxen'in kurulma tarihi... Bu şartlar bir araya geldi ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle transfer gerçekleşti. Bu transferin gerçekleşmesinde Acun Ilıcalı'nın emeği çok olmuştur. Ona teşekkür ediyorum. Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Emre Belözoğlu, Erkut ve Mesut'a teşekkür ediyorum. Şimdiden de hocamızın Mesut ile güçlendirme planlarına teşekkür ediyorum."

"MESUT DÜNYANIN EN EN BÜYÜK FUTBOLCULARINDAN BİRİ"

"Mesut Özil dünyanın en büyük futbolcularından. Real Madrid ile büyük başarılar yaşadı. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Arsenal'e rekor bedelle transfer olup kulübe başarılar yaşattı. Ve bugün de Fenerbahçe'nin bir parçası. Takım arkadaşlarıyla bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor ve gerçek iş başlıyor. Futbolun takım oyunu olduğunu bilen gerçek bir profesyonel. Kısa sürede arkadaşlarıyla uyum sağlayacağını biliyorum. Mesut Özil'in insanlık yönü de çok farklı. Attığı goller ve asistlerinin yanı sıra insanlık için de önemli duruşlar gösterdi. Kazandıklarına şükredip bunları insanlığa yararlı olmak için kullandı. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından insanın kalplerine dokundu ve Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Benim Mesut'un en sevdiğim özelliği de çocuklarla iletişimi. Çocuklara rol model olmasını önemli buluyorum. Bu şekilde yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasında önemi olacağına inanıyorum. Mesut için gelemez dediler ama biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. Biz gaza gelmeden, akıllıca, sabırla, adım adım çalıştık ve çok şükür bugünleri yaşıyoruz."

MESUT OL KAMPANYASININ DETAYLARI

"Hafta sonu taraftarlarımızdan Mesut Ol' diyerek destek istedik. Biz Mesut için ayrıca destek istemedik. Fener Ol kampanyası iki yıldır devam ediyordu. Bunun ismini 4 günlüğüne değiştirdik. Mesut Ol kelimesi taraftarlarımızın mutluluğun resmidir. Çağrımıza destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek milyona yaklaştı SMS'ler. Mesut'un gelmesiyle mutlu ve mesut olan taraftarlarımızın desteği gelmeye devam edecektir."

"TÜM DÜNYAYA MESUT ÖZİL'İN KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEKTİR"

"Fenerbahçe'de zaferlerin büyüklüğü, mücadelenin zorluğu ile ölçülür. Saha içinde ve saha dışında. Bu mücadeleyi çoğumuz yaşayarak gördük. Mesut bu yolda yürümeye yeni başlıyor. Takım arkadaşlarıyla sahada en iyisini gösterip zaferlerimizin bir parçası olacaktır. Çünkü kendisi Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu, camiamızın ondan beklentilerini, Çubuklu formamız için savaşan futbolcuların taraftar tarafından ne kadar sevildiğini biliyor. Ve de tüm dünyaya bir kez daha Mesut Özil'in kim olduğunu gösterecektir. Aramıza hoş geldin. Yolumuz açık, şansımız bol olsun."

SPORTİF DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR:

"Mesut Özil bugün resmen bizimle beraber. Başkanımızdan sonra konuşmak kolay olmuyor. O çok güzel konuştu. Ben çok iyi çalıuşmadım dersime. Mesut'a renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübüne hoş geldin diyorum. Şanlı tarihimizde çok büyük transferler oldu. Mesut için de çocukluk hayaliydi. Bu transferde payımız olduysa ne mutlu bizlere. Ben bu süreçte yaından tanıdığüım Mesut ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Samimi duruşu, insanlığı, ülkesine bağlılığıyla çok iyi bir insan. Ne mutlu ki bu insan bugün Fenerbahçe'ye transfer oldu. Başarılar diliyorum. Mesut'un eşine ve annesine de teşekkür ediyorum. Özil ailesinin bu duruşu bizler için çok değerliydi. Çok iyi bir takımımız var. Mesut ile beraber daha da güçlenip kupaları beraber kaldıracağız. Bütün Türkiye Mesut'u kucağına basmak için hazır. İyi ve kötü günde onu yalnız bırakmayacağız. Tekrar ailemize hoş geldin diyorum."

MESUT ÖZİL'İN İMZA TÖRENİNDEKİ İLK SÖZLERİ

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Heyecanlıyım. ok mutluyum. Başkanımzıın dediği gibi Fenerbahçe için bir rüya, benim için ise hayaldi. İki taraf için de güzel oldu. İnşallah takıma yeteneğimle faydalı olacağım Allah'ın izniyle. Ben inanıyorum Fenerbahçe'ye, her zaman inanmışımdır. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."

BURAK YILMAZ CEVABI

"Milli takım seçimi geçmiş bir olay. O zaman öyle karar vermiştim. Geçti bitti. Burak'a gelirsem kendisine başarılar diliyorum. İnşallah orada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder."

MESUT ÖZİL'E BÜYÜK ONUR

Mesut Özil, Karabağ Savaşında Azerbaycan'a verdiği destekle Azerbaycan'da yılın Cesur Sporcusu ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili konuşan Mesut Özil, "Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün Azerbaycan'a giderim ve oradaki gardaşlarımızla görüşürüm." dedi.

Taraftar sorusu: İsmim Ufuk Caylan, Zürih'ten katılıyorum. Mesut'u ne Fenerbahçeli yaptı?

"Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları seyrederlken brisi Galatasaratlı birisi Beşiktşalı olurdu. Ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım."

Taraftar sorusu: Okocha'yı çok beğendiğini söylemişti Mesut. Şu anda beğendiği kim var? Şununla keşke beraber oynasaydım dediği biri var mı?

"Eskiden Fenerbahçe'yi seyrederken Okocha'yı çok beğenirdim. Şimdi de Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir oyuncu. Pelkas diyorum."

MEDYA İLE SORU CEVAP

Transfer açıklanmadan önce sosyaol medyada yaptığı etkinlikte Fenerbahçe için Türkiye'nin Real Madrid'i demişti. Kendisinin tek şampiyonluğu Real Madrid ile. Türkiye'de de şampiyon olabilir misiniz?

"Tabii ki istiyorum. Fenerbahçe her zaman en büyük hedef için oynar. İnşallah da bunu en kısa sürede, bu sezon yapacağız."

Fenerbahçe uzun süredir başarıya aç. Bu sene inanmışlık çok arttı. Bu beklenti üzerinde baskı oluşturuyor mu?

"Futbolcuya baskı her zaman vardır. Ben hep büyük kulüpler için oynadım. Burada da baskı olacağını biliyordum. Ben elimden geleni yapacağım. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim sevdiğim kulüp. İnşallah her şey güzel olacak."

Almanya'da büyüdün ama şimdi Türkiye'ye geldin. Ait olduğun yerdesin. İnsan olarak duygularını öğrenmek istiyorum. Evine dönmüş gibi hissediyor musun?

"Gurur verici bir durum benim için. Çok mutluyum. Sabırsızlıkla bekliyorum. En kısa zamanda sahada olup takıma yardım etmek istiyorum. Duygusal olarak çok yüksek bir şey. Çocukluğumdan hayal ettiğim bir şey. Burada olduğum için çok mutluyum."

Bu transfer çok duygusallık da yaptı. Eski Fenerbahçe'yi gördüğünü düşünüyor birçok insan. Bu tarz transferler devam edecek mi?

Ali Koç: "Çok iyi bir futbolcu transfer ettik. Eski yıllardaki gibi büyük transferlerin kapısını bu transfer açacaktır. Buna katılıyorum ama o dönemden şimdiye piyasa çok değişti. Fransa ve İspanya'nın gol krallarını getirdik. Şimdi yapmaya kalksak bütün kulüplerin mali tablosunu toplasak yapamayız. Bu yüzden bir kendi yıldızlarımızı üretmeliyiz. Sabır ve inançla oyuncu yetiştirmeliyiz. Avrupa ve dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran bir futbolcuyu buraya getirmek her kulübün yapabileceği şey değil."

Almanya milli takımında forma giymiş biri olarak Türkiye'ye sadece lokal başarı için geldiğini düşünmüyorum. Avrupa kupalarında başarı için konuştunuz mu?

Mesut Özil: Konuşmadık ama futbolcular için hedef sadece Türkiye değil Avrupa'da da başarı olacak. İnşallah ligi kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde kulübümüzü temsil edeceğiz.

Soru: Almanya'da çok sayıda hayranınız var. Bundesliga'ya geri dönme ihtimalin var mı?

"Hayır yok."

Soru: Futbolculuk kariyerinde keşke ve iyi ki dediğin şeyler?

"Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş."

Ekonomik anlamda belki çok şey kaybettin ama her zaman dik durdun. Yalnızlık çektin mi? Gerekli desteği gördün mü? İkinci sorum da ne zaman oynayabileceksin? Derbi var yakın zamanda.

"Yalnızlık hissetmedim. Ailem ve arkadaşlarım yanımdaydı. Oynama konusuna gelince de inşallah en kısa zamanda diyeyim. Tam bir gün veya maç veremeyeceğim."

Schalke'de, Werder Bremen'de, Real Madrid'de ve Arsenal'de kariyerin oldu. İstanbul'a gelince izlenimlerin ne oldu. Dışarıdan takip etmeyip buraya gelince neler gördün?

"İstanbul'a geldiğimde stada gidip maç izlemek istiyordum ama aktif futbolcuyken olmuyordu. Şimdi geldim ve buradayım. Arkadaşlarımla beraber mücadele edeceğiz."

Oynadığın kulüplerde asist rekorları kırdın. Oyunu nasıl bu kadar hızlı okuyup pas atıyorsun? Bir de Schalke döneminde Fenerbahçe formasıyla antrenmana çıkıp takımdan gönderildiğin doğru mu?

"İkinci sorudan başlayayım. Öylesi saygısızlık olurdu. Doğru değil. Asist konusunda ise ben hep kendimden büyüklerle oynadım. Top gelmeden ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. Futbolculuğumda da böyle devam etti. Sahada işim düşünmekle geçiyor. Arkadaşım nereye koşabilir bunu düşünüyorum."

2011 sezonu şampiyonluğunda Cristian ve Alex ile oynadınız. Şimdi de Gustavo, Pelkas ve Mesut üçlüsü var. Hangi üçlü daha iyi sizce?

Emre Belözoğlu: Alex'i ben Fenerbahçe tarihinde çok ayrı yere koyuyorum. Yanımda Cristian oynuyordu. Ama buna rağmen şu andaki kadroyu daha iyi görüyorum. Bu teknik bir cevap değil tabii ki, kadro kararı hocamızda...

Ülkene hoş geldin. A Milli Takım seçme döneminde neler yaşadın? Burak Yılmaz'ın seninle ilgili açıklaması vardı. Duydun mu? Neler söylersin?

Ali Koç: Burak Yılmaz ile ilgili görüşüne ben cevap verdim. Sen diğer soruya cevap ver.

Mesut Özil: Geçmiş bir olay. O zaman öyle karar vermiştim. Geçti bitti. Burak'a gelirsem kendisine başarılar diliyorum. İnşallah orada kendisini ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder.

Ben Azerbaycan'dan gelen bir basın mensubuyum. Benden özellikle buraya katılmamı istediler. Sayın Başkan size bu transfer için çok teşekkür ediyorum. Mesut'a törenden sonra Azerbaycan bayrağı hediye etmek için izin istiyorum. Mesut da Azerbaycan'a bir selam yollarsa mutlu olurum.

Mesut Özil: Sadece Fenerbahçe taraftarı olan değil bütün AZerbaycan'a selam yolluyorum. Hepsini çok seviyorum.

Babamı ben koronavirüs sebebiyle 3 ay önce kaybettim. Fenerbahçe'ye gelmeniz benim hayalimdi. Sizlere teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluş ile Fenerbahçe arasında bir sıkıntı var. Senin kariyerinde böyle bir olay yaşandı mı?

Ali Koç: Olumsuz konulara ilk günden Mesut'u sokmayalım. Kendileri önemsiyorlar ki bu töreni burada olmamalarına rağmen ajanstan alıp yayınlıyorlar. Demek ki bu kulübün bir kıymeti var. Bizim tavrımız, tutumumuz net. Daha fazla bu törenin vaktini çalmak istemiyorum. Sorunlar giderilene kadar bu tutum devam edecek. Konuşarak giderilmeyecek bir sorun yok. Akredite olmak istediler ama vermedik. Ajanstan görüntü çekiyorlarmış.

Fenerbahçe tarihinde en çok kiminle beraber oynamak isterdin?

Mesut Özil: En çok Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamak isterdim."

Emre Belözoğlu: Soru bana sorulmadı ama ben de Mesut'la beraber oynamak isterdim.

Almanya Milli Takımı ile buzların biraz eridiğini biliyoruz yapılan açıklamalardan. Milli Takım'a dönme ihtimalin var mı?

"Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum.",

Arda Turan ile İspanya'da karşılıklı oynadın. Neler söylersin?

"Arda Turan çok yetenekli bir kardeşimiz. İspanya'da karşılıklı oynadık şimdi burada oynayacağız. Hayırlısı olsun."

Dünya futbolunda en iyi 10 numaralar arasında gösteriliyorsun. Buna katılıyor musun? 10 numara devri bitiyor mu?

"Bitip bitmediğini bilmiyorum. Birçok kulüpte oynayan 10 numaralar var ama her takımı ve ligi izleyemiyorum."

Emre Belözoğlu takımın 'Cesur Yüreği' olarak kimi görüyor? Mesut Özil ise oyun zekası konusunda kiminle daha iyi anlaşabileceğini düşünüyor. Asist ve paslarından kim en çok faydalanacak?

Emre Belözoğlu: Tek bir isim söylersem takımdaki arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Son 6-7 haftadai performansla bizleri sevindiriyorlar. Başarının payı sporcularımızdadır. Gustavo, Mert Hakan, Gökhan, Altay... Say say bitmez. Bütün arkadaşlarımdan memnunuz. Şampiyonlukları bizlere armağan edeceklerini düşünüyorum.

Mesut Özil: En çok forvet oyuncuları faydalanacak. Final paslarını onlara atacağım çünkü. Son maçı seyrettim çok güzel oynadık. Çok yetenekli oyuncularımız var. Mutluyum.

"MESUT'UN KARİYERİNDE BİR İLK OLACAK"

2019 yılında Mesut Özil'e ve Fenerbahçe'ye bu transfer için mektup yazan Yağız ve Kuzey kardeşler. Mesut Özil'in 67 numaralı formasını törene getirdi.

Ali Koç: Mesut ile konuştuk. 11 numara mı olsun 67 mi diye. 67 dediler. Ben de 67 doğumluyum üzerime alındım ama Zonguldak plakasıymış. Mesut 67 giymek istedi. Bu imza törenine özel formalar, satışa çıkacak. Mesut Özil'in önceki kulüplerinde hep OZIL yazardı. Burada ÖZİL yazacak. Ö ve İ harfleri doğru şekilde yazacak. Kariyerinde ilk kez Özil yazan forma gidecek Mesut. Mesut gelecek sezon Samatta'nın da izniyle 10 numaralı formayı giyecek.