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  4. 25 Ocak 2021 15:42

Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız transferi Mesut Özil için düzenleyeceği imza töreninin tarihini ve detaylarını açıkladı.

Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu
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Mesut Özil, 27 Ocak'ta endini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak imzayı atacak.

Fenerbahçe Spor Kulübü konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır.

İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır. 

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır.

Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

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