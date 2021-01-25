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  4. 25 Ocak 2021 15:44

Fenerbahçe KAP'a bildirdi! İşte Mesut Özil'in kazanacağı ücret

Fenerbahçe, tüm dünyada büyük yankı uyandıran yıldız transferi Mesut Özil'in alacağı maaş ve imza parasını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe KAP'a bildirdi! İşte Mesut Özil'in kazanacağı ücret
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Fenerbahçe Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Şirket, futbolcunun önceki kulübüne transfer bedeli ödemeyecek olup, sportif sonuçlarına bağlı olarak azami 1.750.000 euro ödeyecektir. Şirket tarafından futbolcuya 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

İmza töreni çarşamba günü

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Mesut Özil'in imza töreni tarihi belli olduMesut Özil'in imza töreni tarihi belli oldu

 

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