MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

Türk futbolunda deprem sürüyor... Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.

Sabri Çelik'in, Gündoğdu'nun yerine göreve geleceği kulislerde konuşuluyor.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.



Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz



Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

6 AY SÜRDÜ

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. Gündoğdu'nun göreve gelişi de çalkantılı olmuştu.