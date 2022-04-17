  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti.

Türk futbolunda deprem sürüyor... Geçtiğimiz günlerde istifa eden TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.

Sabri Çelik'in, Gündoğdu'nun yerine göreve geleceği kulislerde konuşuluyor.

İşte TFF'nin açıklaması;

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur.
 
Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz    
 
Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

6 AY SÜRDÜ

Serdar Tatlı'nın istifasından sonra göreve getirilen Ferhat Gündoğdu'nun MHK Başkanlığı 6 ay sürdü. Gündoğdu'nun göreve gelişi de çalkantılı olmuştu.

 

Etiketler mhk başkanı ferhat gündoğdu tff
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Selena'nın Selin'i Cansu Demirci şimdi ne yapıyor? Son hali şaşırttı
Canan Karatay sigaradan kurtulmanın yolunu açıkladı: ''Peygamber efendimiz de yerdi''
Aleyna Tilki, kendisini yerden yere vuran Cüneyt Özdemir'e patladı
Bahar havasına mola! Serin ve yağışlı hava geri dönüyor
Zamları eleştiren MHP'li vekil istifa etti
Muharrem İnce destek verecekleri ittifakı açıkladı
AK Partili isimden tepki çeken ''hayat pahalılığı'' açıklaması
İstanbullular akın akın bu şehre gidiyor! Nüfusu 500 bin arttı, konut satışları patladı