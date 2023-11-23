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Milli ara sonrası Fenerbahçe'ye 3 müjde

Milli ara sonrası Fenerbahçe'ye 3 müjde
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Fenerbahçe'de milli ara sonrası sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder, Joshua King ve Emre Mor takıma döndü.

Milli arada Fenerbahçe'ye sakat isimlerden sevindiren haber geldi. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Joshua King ve Emre Mor takımla çalışmaya başladı.

Fred, Mert Hakan Yandaş, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in tedavisi ise sürüyor.

SAMUEL KART CEZALISI

Adana Demirspor maçında sarı kart sınırına ulaşan Osayi-Samuel hafta sonu forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'ın öğrencileri 13. hafta öncesi 31 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fenerbahçe, pazar günü Fatih Karagümrük'ü Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

Etiketler fenerbahçe milli ara eksik
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