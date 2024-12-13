Fenerbahçe'de forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, baba oldu.

Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Çağlar ve eşi Serra'yı tebrik etti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın oyuncularından Çağlar Söyüncü baba oldu. Çağlar ve kıymetli eşi Serra Hanım’ı tebrik ediyor, yavrumuz Ömer Erk’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz."

DHA