Milli futbolcu Çağlar Söyüncü baba oldu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Fenerbahçe'de forma giyen 28 yaşındaki milli futbolcu Çağlar Söyüncü, baba oldu.
Sarı-lacivertli ekip, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Çağlar ve eşi Serra'yı tebrik etti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol Takımımızın oyuncularından Çağlar Söyüncü baba oldu. Çağlar ve kıymetli eşi Serra Hanım’ı tebrik ediyor, yavrumuz Ömer Erk’e mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz."
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol