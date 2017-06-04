A Milli Futbol Takımı Makedonya’da

Makedonya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşma için Üsküp’e hareket etti. 3 gündür Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde kamp yapan A Milli Futbol Takımı, bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Makedonya’ya gitti.

Beşiktaş ile şampiyonluk kutlaması yaptığı için izinli olan ve Riva kampına katılmayan Gökhan Gönül, Caner Erkin, Cenk Tosun ve Oğuzhan Özyakup, takımdan ayrı olarak havalimanına geldi. Burak Yılmaz da özel araçla gelen bir başka isim oldu.

Makedonya ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, mücadelenin ardından özel uçakla Slovenya’ya gidecek ve burada kampa girecek. Milliler, Slovenya kampının ardından Arnavutluk’a geçecek. Kosova’da UEFA kriterlerine uygun bir stat olmamasından dolayı Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kosova ile Arnavutluk’un İşkodra kentindeki Lori Boriçi Stadı’nda karşılaşacak.