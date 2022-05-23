A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

MAÇ TAKVİMİ

4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları

7 Haziran: Litvanya-Türkiye

11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye

14 Haziran: Türkiye-Litvanya