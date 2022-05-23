A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
MAÇ TAKVİMİ
4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları
7 Haziran: Litvanya-Türkiye
11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Litvanya
A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #NationsLeague pic.twitter.com/9mFTO6cgF9— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) May 23, 2022
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol