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A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın, Haziran ayında oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için belirlenen aday kadrosu açıklandı. Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar, Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

MAÇ TAKVİMİ
4 Haziran: Türkiye-Faroe Adaları
7 Haziran: Litvanya-Türkiye
11 Haziran: Lüksemburg-Türkiye
14 Haziran: Türkiye-Litvanya

 

Etiketler milli takım aday kadrosu
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